«Сити» не продал Бернарду «ПСЖ» за 80 млн евро. Парижане улучшат предложение, «Барса» выйдет из борьбы (As)

отклонил первое предложение о трансфере .

Парижский клуб предлагал 80 миллионов евро за полузащитника, но англичане ответили отказом, сообщает As. Ожидается, что в ближайшие дни «ПСЖ» сделает новое предложение с улучшенными условиями. Но в «Сити» считают, что португалец не продается ни за какую цену.

Также утверждается, что выйдет из борьбы за подписание игрока, поскольку все еще не смогла продать Френки де Йонга, а без денег от продажи нидерландца трансфер Силвы неосуществим.

Бернарду принял участие в двух первых турах нового сезона . Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.