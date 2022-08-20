«Сити» не продал Бернарду «ПСЖ» за 80 млн евро. Парижане улучшат предложение, «Барса» выйдет из борьбы (As)

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«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «ПСЖ» о трансфере Бернарду Силвы

Парижский клуб предлагал 80 миллионов евро за полузащитника, но англичане ответили отказом, сообщает As. Ожидается, что в ближайшие дни «ПСЖ» сделает новое предложение с улучшенными условиями. Но в «Сити» считают, что португалец не продается ни за какую цену. 

Также утверждается, что «Барселона» выйдет из борьбы за подписание игрока, поскольку все еще не смогла продать Френки де Йонга, а без денег от продажи нидерландца трансфер Силвы неосуществим. 

Бернарду принял участие в двух первых турах нового сезона АПЛ. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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