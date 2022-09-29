«Сити» планирует обсудить продление контракта с Бернарду, но не будет удерживать его, если получит предложение на 80 млн фунтов

«Манчестер Сити» может продлить контракт с Бернарду Силвой.
Английский клуб планирует провести переговоры с полузащитником, сообщает Daily Mail. Они должны пройти в ближайшие месяцы.
Прошлым летом португальцем интересовалась «Барселона», но каталонцы так и не сделали официального предложения о трансфере.
Сообщается, что «Сити» не будет удерживать игрока, если он захочет покинуть клуб, а потенциальные покупатели сделают предложение на сумму около 80 миллионов фунтов.
Переговоры с Силвой в определенной мере повлияют на трансферную политику «Сити» следующим летом. Спортивный директор Чики Бегиристайн составляет список потенциальных новичков на замену Бернарду.
Действующий контракт португальца с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Его статистику можно найти здесь.