Колосков о победе над Кыргызстаном: «Странный футбол, мало похожий на контрольную игру. Бардак в передачах, открываниях и обработке»

Почетный президент прокомментировал волевую победу сборной России над (2:1).

– Про первый тайм сложно что-то сказать... После перерыва в итоге вырвали победу. Но в целом странный футбол, конечно. Он был мало похож на контрольную игру сборных команд.

– Почему?

– Огромнейшее количество элементарных ошибок! Не знаю... Не могу сказать, что у наших ребят присутствовало безразличие. Но все равно остались вопросы к настрою. Я не увидел, что кто-то что-то хотел показать, доказать. Комбинационной игры вообще не было! Каждый играл сам за себя.

– Кто больше всего разочаровал?

– Не хочется переходить на личности. Но такой брак! И в передачах, и в обработке, и в открываниях. Очень странно... Ну выиграли – и слава богу, – сказал .