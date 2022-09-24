Комличенко о матче с Кыргызстаном: «Хотелось показать футбол лучше и красивее. Не получилось»

Форвард сборной России Николай Комличенко поделился мнением о матче с Кыргызстаном (2:1).
– Как тебе игра и атмосфера?
– Атмосфера классная! Встретили хорошо, спасибо всем местным. А по поводу игры, конечно, хотелось показать лучше и красивее футбол, и намного результативнее. Но по некоторым причинам не получилось, к сожалению. Но мы выиграли, и нам всем нужно работать.
– Вашей связке с Уткиным на международном уровне никто не может что-то противопоставить.
– Получается, да.
– С полем было что-то не так?
– Да, конечно, поле не лучшего качества, но соперник играл на том же поле. Это не может быть оправданием.
– Ты доволен своей игрой сегодня?
– Я не особо доволен. Если бы забил, было бы лучше.
– Чтобы ты сегодня сказал критикам сборной?
– Я понимаю болельщиков, хотелось показать более результативную игру. Будем работать над этим.
– Если бы была ничья, можно ли было бы это расценить как провал?
– Не знаю, – сказал Комличенко.