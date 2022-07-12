Колосков о турнире Абхазии, Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР: «Кто за это заплатит? Идея сейчас носит скорее пропагандистский характер. Россия не сможет играть»

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Вячеслав Колосков высказался по поводу возможного создания «Чемпионата Содружества».

Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемал Губаз предложил создать турнир для команд из Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и самой Абхазии.

«Я уже говорил, что теоретическая вероятность такого турнира есть, но в практической плоскости идею трудно реализовать. Два главных вопроса: сколько это будет стоить и кто заплатит?

Еще один момент: пока непонятно, какой уровень футбола в Луганске и Донецке. Потому что в Абхазии и Южной Осетии ситуация уже стабилизировалась, а в других регионах остается взрывоопасной.

Идея неплохая, но сейчас она носит скорее пропагандистский характер. В будущем на какое-то время это вполне возможно и желательно.

Но, конечно, Россия в таком турнире не сможет принять участие, иначе мы потеряем членство в ФИФА и УЕФА», – отметил почетный президент РФС.

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