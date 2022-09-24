Депутат Свищев о частичной мобилизации и сборной России: «У нас четко прописано, кто может воспользоваться отсрочкой. Не видел, что спортсмены пользуются бронью»

Депутат Дмитрий Свищев высказался об отсрочке для спортсменов при частичной мобилизации.

– У нас четко прописано, кто может воспользоваться отсрочкой, а кто нет. Я не видел на сегодняшний день, что спортсмены сборной России пользуются бронью. Вышел приказ Министерства спорта, что создается специальный департамент при министерстве.

– Игроков сборной России спрашивали о частичной мобилизации при пересечении границы перед перелетом в Кыргызстан на товарищеский матч.

– Так всегда задают вопросы на границе. Чего здесь такого? Задали вопрос – это кого-то унизило или оскорбило? Мне кажется, нет. Я тоже недавно летал за границу, и мне задавали вопросы. Меня это не оскорбляет и не унижает.

Время неспокойное, тревожное, и все должны с пониманием относиться к тем дополнительным мерам безопасности и контроля, которые возникают. Ничего страшного в том нет, – сказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.