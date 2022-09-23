Игрок высказался о частичной мобилизации.

26-летний защитник любительского клуба Артур Урбицкий сообщил, что в ближайшее время может быть направлен на передовую, так как служит в армии по контракту.

– Меня пока не отправляют на передовую. Но, видимо, поеду на замену ребятам, которые сейчас там – они, в свою очередь, приедут в отпуск, кто-то по ранению… Как только меня оповестят, в течении одного-двух дней должен выдвинуться туда.

– Как вы воспринимаете происходящее?

– Жду. Готов. Такая ситуация, вы знаете… Ребята, которые отслужили несколько лет назад, их все равно призывают.

Прятаться неправильно и не нужно. Надо будет – поеду. Мое желание ничего не стоит. Как скажут, так и будет.

– Какая у вас военно-учетная специальность?

– Три года служил в артиллерии, а потом приехал в свой город и не планировал устраиваться в часть. Сейчас я помощник машиниста тепловоза, но больше соображаю в артиллерии, – сказал Урбицкий.

Ранее стало известно, что «СтавропольАгроСоюз» из-за частичной мобилизации может не сыграть в 1/32 финала Фонбет Кубка России: «Игроки уже в списках. Футболистов может не хватить».

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