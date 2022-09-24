Сергей Чепчугов: «Несмотря на политические неврозы, мне приятно наблюдать за РПЛ, хотя наше правительство и не смогло урегулировать санкции против спортсменов»

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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил нынешний уровень Мир РПЛ. 

«Сегодня РПЛ выглядит достойно. Мне нравится, как ребята двигаются по полю, нравятся многие задумки тренеров. Разумеется, что «Зенит» – претендент на чемпионство, но сопротивление ему могут оказать многие команды, например, ЦСКА, сыгравший неудачно последний тур с «Торпедо».

Несмотря на политические неврозы, мне приятно наблюдать за РПЛ, хотя наше правительство и не смогло урегулировать санкции против наших спортсменов. Не падайте духом. Борьба в РПЛ впереди. Удачи всем командам!» – сказал Чепчугов. 

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