Ткаченко о Бакаеве: «Был интерес в Италии и Испании, но возник фактор отмены русского футбола. «Зенит» был убедителен и профессионален»

Агент Герман Ткаченко рассказал о востребованности хавбека в Европе.

– Про него, по крайней мере, была информация о сорвавшемся переходе в Италию.

– К нему там был интерес. И в тоже. Но все по понятным причинам затормозилось.

Возникла стена – мы ее быстро увидели. В тот момент я бы назвал это резким фактором отмены русского футбола. Отстранение от еврокубков, дисквалификация сборной, отмена трансляции лучших лиг мира, ну и невозможность трансферов.

Если бы не известные события в мире, которые поставили многие процессы на паузу, мы бы, скорее всего, сумели это сделать. Но на сегодняшний день это выглядело невозможным.

– Если в Европе так резко отторгают Россию, почему там не расстанутся с Головиным и Миранчуком?

– Они на контрактах и стоят больших денег. Никто не будет стрелять себе в ногу, разрывая с ними соглашения.

– Зато аренду Чалова решили не продлевать.

– Да, его не возьмут. В Швейцарии, к сожалению, принято решение не брать русских футболистов.

– Вернемся к Бакаеву. У вас не было паники из-за того, что срывается и тут, и там?

– Это часть нашего бизнеса. Такая у меня профессия, в которой главная цель – защитить игрока. Здесь важно четкое управление ожиданиями. Нужно честно показать объективную картину мира и, самое главное, эффективно оказать профессиональную услугу.

Здесь не могу не отметить и не поблагодарить самого Зелимхана и особенно его отца, Джабраила Багаудиновича.

– За что?

– За доверие и, может быть, даже терпение. Много чего говорят. Да, Джабраил защищает своих детей, но во время обсуждений не было ни одного нерационального требования. По Баке мог быть еще один вариант с похожими деньгами, но нужно было еще ждать. Я же дал совет – ехать и подписывать.

– С «Зенитом» все произошло очень быстро?

– Здесь всю домашнюю работу сделал . Были убедительны и профессиональны, – отметил Ткаченко.