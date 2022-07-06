РФС через губернаторов просит клубы РПЛ отказаться от поддержки Кубка лиги («РБ Спорт»)

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РФС пытается повлиять на решение клубов РПЛ о проведении Кубка лиги.

По информации «РБ Спорт», РФС при помощи губернаторов регионов просит команды отказаться от поддержки турнира. Так, в несколько клубов РПЛ пришли запросы от политиков с просьбой не поддерживать организацию Кубка лиги.

Из-за этого существует вероятность, что турнир не состоится в существующем виде и будет интегрирован в Кубок России.

Окончательное решение о проведении Кубка РПЛ должно быть принято до 15 июля.

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