Вице-спикер Госдумы Неверов о Fan ID: «Истинные болельщики идут и оформляют карту. Мы должны обеспечить безопасность на трибунах»

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов не видит проблемы в Fan ID для истинных болельщиков.

«Сейчас идут дискуссии о том, чтобы еще раз обсудить законопроект с сообществом болельщиков. Сегодня мы видим, что получено порядка 80 тысяч карт. Можно обсудить упрощение процедуры для детей и для людей определенной возрастной категории.

Но я сторонник цивилизованного развития и в большей степени думаю о том, что нужно идти по пути получения карты болельщика, чтобы увеличить безопасность в сегодняшних условиях массовых скоплений людей и провокаций.

Что касается посещаемости, мы видим, что во время топовых матчей снижения посещаемости нет. Трибуны заполнены. Истинные болельщики идут, оформляют карту и не думают об этом.

Есть определенная информация, притянутая за уши, что это надо, чтобы быть под контролем. Да, мы в первую очередь должны обеспечить безопасность на трибунах, и если вы реально болельщик и переживаете за клуб, то должны получить карту», – заявил Неверов.

В Англии сделали футбол безопасным без Fan ID. Как 30 лет назад победили хулиганов, из-за которых гибли люди?