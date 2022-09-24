Кержаков о том, стоит ли радоваться возможной победе России над Кыргызстаном: «Ну не плакать же»

высказался о предстоящем матче между сборными России и Кыргызстана.

Товарищеская игра пройдет в Бишкеке сегодня, 24 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

« давно не играла, поэтому матч с Киргизией – хороший международный опыт. Мы сможем посмотреть и вспомнить какие-то наигровки. Много новичков: тренер может оценить, на что они способны.

Возможен ли разгром? Не знаю, что из себя представляет сборная . Как и не знаю, какие требования будут к футболистам сборной России у Валерия Карпина. Хочется, чтобы Россия победила.

Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы. Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же», – сказал бывший нападающий сборной России.