Депутат Свищев о переходе РФС в Азию: «Это сложно сделать, да и зачем? Мы надеемся, что нас вернут в скором времени»

Депутат Дмитрий Свищев не видит причин для перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в Азию? Это будет очень сложно сделать. Да и зачем?

Мы надеемся, что нас вернут в скором времени. Да и многие международные организации заинтересованы в этом», – сказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Карпин допустил переход России в Азию – «через 2-3 года». Но от этого варианта отказались еще весной

Как устроен футбол в Азии? Россия бы выиграла местный Кубок? А ЛЧ (кстати, у Халка не получилось)?