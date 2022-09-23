Депутат Свищев о переходе РФС в Азию: «Это сложно сделать, да и зачем? Мы надеемся, что нас вернут в скором времени»

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Депутат Дмитрий Свищев не видит причин для перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в Азию? Это будет очень сложно сделать. Да и зачем?

Мы надеемся, что нас вернут в скором времени. Да и многие международные организации заинтересованы в этом», – сказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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