Журналист Геннадий Орлов высказался об отстранении сборной России от Евро-2024.

– А что от нас сейчас зависит? Как быть игрокам? Для них это, конечно, плохо. Это как раз скажется на уровне их мастерства, потому что они варятся в собственном соку и не могут проверить свои возможности во встречах с зарубежными футболистами, которые сильнее их. А отстранение – это политическая история.

– Валерий Карпин допустил, что «через два‑три года, может быть» состоится переход национальной федерации в Азиатскую конфедерацию. Нужно ли нам это в нынешней ситуации?

– Да глупости, это невозможно. Во‑первых, нас и не пустят, а если бы даже и пустили, то вы представляете, что за перелеты будут? Это же сколько надо будет летать футболистам, а они что, железные? Жертвовать здоровьем ради игры? А ради какой игры? Чем азиатская лига лучше, чем наш футбол? У нас один путь – в Европу. Другого нет. Надо ждать, – сказал Орлов.