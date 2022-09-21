сомневается, что Россию ждут в Азиатской футбольной конфедерации.

«Давайте снимем розовые очки. Было понятно, что нас никуда не пустят.

Но сейчас не об этом хочу сказать, а о разговорах по поводу Азии. Ну, про вторичные санкции кто-нибудь слышал? Вообще, в принципе, если мониторить, так скажем, политическую, экономическую поляну – а нас там ждут, что ли, я никак не пойму?

То есть все будут записывать нас сразу в Азиатскую конфедерацию для того, чтобы мы там могли играть?

Давайте прекратим строить воздушные замки. Давайте будем реально смотреть на вещи. Нас не ждут. Русофобия, отторжение максимальное. Мы должны это понимать, мы должны это спокойно принимать.

Разумеется, мы должны максимально плотно общаться с международными организациями, не запираться в себе, доказывать, рассказывать, убеждать.

В этом прямая заинтересованность всей страны и обязанность , если мы говорим про футбол», – сказал комментатор .