Александр Мостовой: «Россия больше двух лет будет без международных игр. Единственный шанс – Азия, есть вариант с Африкой и Латинской Америкой»

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Александр Мостовой высказался о возможном выходе РФС из УЕФА. 

Вчера стало известно, что сборную России не допустят до Евро-2024.

«Мы больше двух лет будем без международных игр. Единственный шанс – это, наверное, какая-то азиатская лига. Кроме Азии, есть вариант с Африкой и с Латинской Америкой. Об этом должны думать люди, которые получают большие деньги и разбираются в футболе.

Если ждать, пока снимут отстранения, то не факт, что допустят до отборочных игр чемпионата мира-2026. Уже не приходится ждать, надо что-то делать сейчас.

Сейчас все говорят о развитии футбола, а у нас что, застой был? Почему раньше никто не говорил о развитии? У нас был, есть и будет футбол, привыкаем жить в таком режиме», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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