Генсек Футбольного союза Киргизии: «Если РФС перейдет в Азию, АФК только выиграет – станет самой большой конфедерацией в мире»

Генсек Футбольного союза Киргизии оценил вероятность перехода в АФК.

— Как относитесь к возможному переходу России в АФК [Азиатскую футбольную конфедерацию]? Считаете ли это нормальным?

— Это не первый такой случай. Можем вспомнить Австралию в 2006 году. Они поменяли конфедерацию — это факт. Им стало скучно играть в Океании.

Этими же мотивами руководствовался и Казахстан. Что за этим стояло — мы не знаем. Для нас очевидно, что Казахстан от этого только выиграл. Они видят тот уровень, к которому надо стремиться.

Если вдруг РФС станет членом АФК, конфедерация от этого точно не проиграет. Понятно, что сразу возникнет много вопросов, связанных с финансами, логистикой и так далее. Но АФК от этого только выиграет: она сразу же станет самой большой конфедерацией в мире как по территории, так и по количеству людей.

После УЕФА, на мой взгляд, АФК стоит на втором месте по уровню развития и отлаженности процессов. Недаром мы сотрудничаем и с УЕФА, получаем от них разную поддержку. Это все позволяет нам двигаться вперед, – сказал Нурдин Букуев.