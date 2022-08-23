«Нас выставили преступниками, а Роналду – невинной жертвой, мою жизнь превратили в ад. Он даже не заменил телефон моего сына». Мама мальчика с аутизмом о форварде «МЮ»

Мама мальчика с аутизмом рассказала о нападках интернет-троллей после инцидента с .

Ранее Сара Келли рассказала о звонке португальца.

«Я повесила трубку, но он заставил меня усомниться в себе, как будто мы сделали что-то не так. Он газлайтил меня (газлайтинг – форма психологического насилия, при котором человек сомневается в адекватности своего восприятия действительности – прим. Sports.ru). У меня слезы текли ручьем.

Это было полицейское расследование, и я был свидетелем. Я была напугана и взбешена тем, что ему дали мой номер. Мне абсолютно противно, что ему это сошло с рук. Он даже не заменил телефон моего сына. Тем временем тролли превратили мою жизнь в сущий ад.

Многие фанаты говорили, что мой сын, вероятно, все равно украл этот телефон. Это было отвратительно. У моего мальчика золотое сердце.

Я боюсь выходить из дома, всегда оглядываюсь через плечо. Нас выставили преступниками, а Роналду – невинной жертвой.

Это был настоящий кошмар. Я потеряла дар речи, когда услышала по телефону, что ему вынесли предупреждение. Это была пощечина и полная несправедливость», – сказала Келли.

Мама мальчика с аутизмом, чей телефон разбил Роналду, подаст в суд: «Хочу, чтобы его привлекли к ответственности. Единственный способ добиться справедливости – продолжать бороться»