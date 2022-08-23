Мама мальчика с аутизмом, чей телефон разбил , рассказала о звонках футболиста.

По словам Сары Келли, на следующий день после инцидента ей позвонил представитель Роналду по имени Серхио, предложив встретиться с игроком. После ее отказа он спросил: «Вы знаете, кто такой Роналду?»

«Я сказала ему: «Конечно, я знаю, и мой ответ – нет». Я повесила трубку, меня трясло и я плакала. Я чувствовала себя запуганной. Как они посмели?»

Также женщина заявила, что тот же человек позвонил снова два дня спустя и сказал, что Роналду хотел бы поговорить с ней лично. После разговора она описала его как «самого высокомерного человека, с которым я когда-либо говорила».

«Телефон зазвонил снова, и мужчина сказал: «Здравствуйте, это Криштиану Роналду». Он спросил меня, не хотела бы я приехать и познакомиться с его семьей. Он сказал: «Я неплохой отец». Я сказала ему: «Я никогда не говорила, что вы плохой отец».

Он сказал: «У меня было ужасное детство, я потерял своего отца». Я ответила: «У всех есть слезливая история, Роналду, я потеряла своего отца молодым, у меня был рак». Он продолжал называть меня Джеком, даже не зная моего имени, и я сказала: «Меня зовут Сара», а он ответил: «О, Сара, простите».

Он также никогда не называл Джейкоба по имени, всегда говорил «мальчик». «Я знаю, что у мальчика проблемы», – сказал он. Я сказала ему: «У него нет проблем, у него инвалидность, проблема у вас». Он сказал: «Мне очень жаль», но потом добавил: «Я не сделал ничего плохого». Он сказал, что «никого не пинал, не убивал и не бил кулаком».

Это разожгло во мне огонь, я была в ярости, и мое сердце бешено колотилось, и я сказала ему: «Значит, вы бьете моего сына по руке и оставляете на ней синяки, и это никому не причиняет вреда?»

Он сказал, что мне не захочется, чтобы это попало в средства массовой информации и суд. Он сказал, что у него хорошая команда юристов, он победит и будет бороться со мной до конца. Он сказал, что знает, как играть с прессой».

Сара сказала, что в какой-то момент 10-минутного разговора Роналду рассказал ей, как его обвиняли в изнасиловании и налоговых преступлениях.

Она добавила: «Он спросил меня, чего я от него хочу, и я просто сказала: «Мне ничего от вас не нужно, этим занимается полиция», – сказала Келли.

Мама мальчика с аутизмом, чей телефон разбил Роналду, подаст в суд: «Хочу, чтобы его привлекли к ответственности. Единственный способ добиться справедливости – продолжать бороться»