Дмитрий Комбаров о Fan ID: «Отрицательно отношусь. Столько народа футбола лишаем. Может вырасти поколение, неинтересующееся футболом»

отрицательно воспринял введение Fan ID в российском футболе.

– Ваше отношение к главной теме лета и осени – введению Fan ID?

– Я отрицательно к этому отношусь.

10-15 лет назад были драки, файеры, петарды. Когда такое было в последний раз? На ЦСКА год назад? Думаю, виновные наказаны, зачинщики определены. Только из-за это вводить паспорт болельщика? Странно.

Мы лишаем столько народа футбола. Лишаем сам футбол зрелищности, массовости. Может вырасти поколение, которому футбол может быть неинтересен.

Сейчас надо, наоборот, людей привлекать на трибуны. У нас и без того много камер, металлоискателей, стюардов.

Для чего нужен еще и Fan ID, я не понимаю, – сказал бывший защитник «Спартака», который сейчас тренирует из Санкт-Петербурга.