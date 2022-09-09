Дмитрий Комбаров о Fan ID: «Отрицательно отношусь. Столько народа футбола лишаем. Может вырасти поколение, неинтересующееся футболом»

Дмитрий Комбаров отрицательно воспринял введение Fan ID в российском футболе.
– Ваше отношение к главной теме лета и осени – введению Fan ID?
– Я отрицательно к этому отношусь.
10-15 лет назад были драки, файеры, петарды. Когда такое было в последний раз? На ЦСКА год назад? Думаю, виновные наказаны, зачинщики определены. Только из-за это вводить паспорт болельщика? Странно.
Мы лишаем столько народа футбола. Лишаем сам футбол зрелищности, массовости. Может вырасти поколение, которому футбол может быть неинтересен.
Сейчас надо, наоборот, людей привлекать на трибуны. У нас и без того много камер, металлоискателей, стюардов.
Для чего нужен еще и Fan ID, я не понимаю, – сказал бывший защитник «Спартака», который сейчас тренирует «Звезду» из Санкт-Петербурга.