Фанаты ЦСКА бойкотируют Кубок из-за Fan ID: «На финале собачий паспорт действует, следовательно, мы бойкотируем весь турнир. Никаких полумер!»

Объединение фанатов «Люди в черном» объявило о бойкоте матчей Фонбет Кубка России.

«Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID.

На финале Кубка России собачий паспорт будет действовать, следовательно, активные фанаты ЦСКА бойкотируют весь турнир с первой игры. Никаких полумер!» – говорится в сообщении фанатов.

Матч – ЦСКА в 1-м туре Фонбет Кубка России состоится завтра, 31 августа. Начало – в 17:00 по московскому времени.