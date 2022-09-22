Тухелю придется уехать из Англии, если его не назначит новый клуб в течение 75 дней

, возможно, придется покинуть Великобританию.

уволил немецкого специалиста с поста главного тренера 7 сентября. Тухель продолжает жить неподалеку от тренировочной базы в Кобхэме, а его дочери учатся в школе в Суррее.

Однако тренер будет вынужден уехать из страны, если он не найдет работу в новом клубе в ближайшее время, сообщает The Telegraph.

Согласно правилам, введенным в Великобритании после выхода из Евросоюза, немец должен устроиться на новую работу в течение 90 дней с момента увольнения, чтобы продлить рабочую визу. Но Футбольная ассоциация Англии еще не подтвердила эту информацию.

Представитель Тухеля прокомментировал ситуацию: «Мы будем действовать в соответствии с британскими правилами и скорректируем все планы на будущее. Окончательные решения еще не приняты».

Ранее сообщалось, что тренер не хочет делать долгий перерыв в работе и заинтересован в том, чтобы возглавить «Баварию». Однако контактов с мюнхенским клубом у него еще не было, поскольку руководство доверяет Юлиану Нагельсманну.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.