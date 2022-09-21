Рюдигер об отставке Тухеля: «Грустный день. Ему покупают игроков, а через несколько игр увольняют. Скорость удивила»

высказался об отставке с поста тренера «Челси».

«Они покупают Тухелю игроков, а через несколько матчей увольняют его. Такая скорость меня удивила.

День, когда его уволили, был грустным для меня. Тогда я написал Томасу и еще раз поблагодарил его за все. Он всегда был рядом, и это касается не только меня, а всех игроков «Челси».

Если посмотреть на то, где мы были, и на то, куда он нас поднял, то можно сказать, что он сделал невозможное. Но вы знаете, что в футболе такое бывает. Сегодня ты герой, а завтра – чудовище», – сказал бывший защитник , сейчас выступающий за .