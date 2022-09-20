Закария о стиле «Юве»: «Не мой футбол – команда играла слишком низко. С таким составом они всегда должны быть на вершине таблицы и побеждать 3:0»

высказался о переходе из «Ювентуса» в «Челси».

Лондонский клуб арендовал полузащитника с правом выкупа за 28+5 миллионов евро.

«Все произошло за последние 6 часов [трансферного окна]. На столе лежало предложение . Но было необходимо завершить оформление документов и пройти медицинское обследование в Турине, прежде чем собирать чемоданы.

Еще одно доказательство того, что в футболе все может происходить очень быстро: я хотел работать с . Его присутствие – одна из причин, по которой я согласился на аренду в «Челси».

Я чувствую себя хорошо в физическом плане. Я знаю, что у меня должны быть игровые минуты, чтобы я мог выкладываться в полной мере. В «Челси» я открою для себя футбол на большом пространстве, с большей интенсивностью, большим количеством единоборств. Это должно мне подойти.

На самом деле [в «Ювентусе»] был не мой футбол. Команда играла слишком низко. Однако с их составом всегда должен быть на вершине таблицы и выигрывать со счетом 3:0 все свои матчи», – сказал Закария.