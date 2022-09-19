Жюль Кунде: «Я общался с Тухелем, он хотел подписать меня в «Челси». Но я предпочел речь Хави»

Защитник Жюль Кунде рассказал, почему летом предпочел перейти в «Барселону», а не в «Челси».
«Во-первых, я пришел в большой клуб, который знал лучшие времена. Сейчас они похуже.
Я присоединился к проекту, который я бы не называл перестройкой, ведь у нас уже есть конкурентоспособная команда.
Мне было интересно стать частью новой волны «Барсы», побороться за трофеи и вернуть клуб в число сильнейших.
Я общался с Хави. В основном мы говорили о футболе. Я почувствовал, что тренер верит в меня, он действительно хорошо знал меня, мою игру, мои качества.
Я общался и с Томасом Тухелем (главным тренером «Челси» на тот момент – Прим. Sports.ru) и тоже почувствовал его желание подписать меня, но просто предпочел речь Хави», – сказал француз.