Жюль Кунде: «Я общался с Тухелем, он хотел подписать меня в «Челси». Но я предпочел речь Хави»

Защитник Жюль Кунде рассказал, почему летом предпочел перейти в «Барселону», а не в .

«Во-первых, я пришел в большой клуб, который знал лучшие времена. Сейчас они похуже.

Я присоединился к проекту, который я бы не называл перестройкой, ведь у нас уже есть конкурентоспособная команда.

Мне было интересно стать частью новой волны «Барсы», побороться за трофеи и вернуть клуб в число сильнейших.

Я общался с Хави. В основном мы говорили о футболе. Я почувствовал, что тренер верит в меня, он действительно хорошо знал меня, мою игру, мои качества.

Я общался и с (главным тренером «Челси» на тот момент – Прим. Sports.ru) и тоже почувствовал его желание подписать меня, но просто предпочел речь , – сказал француз.