Глен Джонсон: «Владельцы «Челси» не ждут от Поттера немедленного успеха и с руками оторвут место в топ-4»

Экс-защитник оценил изменения на посту главного тренера клуба.

– Назначение Поттера стало сюрпризом. Как и большинство людей, меня удивило столь ранее увольнение Тухеля. Мне, честно говоря, не кажется, что он плохо работал.

Поттер здорово потрудился в . У команды был прекрасный стиль, и если он сумеет приучить более сильных футболистов к своему стилю, то «Челси» будет очень хорош. Но оценить это назначение можно будет не раньше, чем через 6-12 месяцев.

– Является ли лучшим правым защитником мира на данный момент?

– Думаю, он определенно в числе лучших. Лучший ли он? Я не могу вспомнить никого, кто был бы сильнее. В моих глазах он определенно на вершине. Он просто великолепен.

– Беспокоит ли вас форма Кулибали?

– У Калиду есть все данные для того, чтобы стать для команды хорошим центральным защитником на ближайшие годы. Начало было неплохим, но затем он совершил ряд ошибок. Потенциал есть, ему просто нужно время на знакомство с АПЛ и осознание того, что простых матчей тут не бывает.

– Сможет ли «Челси» побороться за трофеи в этом сезоне – или Поттеру понадобится больше времени?

– Я не думаю, что владельцы ждут немедленного успеха. Они с руками оторвут место в топ-4 , а в кубках они в любом случае пройдут далеко. Если «Челси» завершит сезон в четверке, то руководство будет на седьмом небе от счастья, – сказал Джонсон.