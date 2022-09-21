Тухелю интересна работа в «Баварии», он готов на понижение зарплаты. Контактов не было, мюнхенцы доверяют Нагельсманну

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Томасу Тухелю интересен вариант с работой в «Баварии». 

Немецкий тренер не хочет делать большой перерыв в работе после увольнения из «Челси», сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. Вариант с мюнхенским клубом кажется ему привлекательным, и он согласился бы на более низкую зарплату, чем у него была в АПЛ. Однако контактов между специалистом и представителями клуба еще не было.

Руководство «Баварии» пока что не намерены обсуждать назначение Тухеля. Боссы клуба доверяют Юлиану Нагельсманну и не хотят давать игрокам никаких оправданий.

После 7 проведенных туров Бундеслиги «Бавария» набрала 12 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 30 сентября мюнхенцы сыграют с «Байером». 

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