Зарплата Пике в «Барсе» после продления контракта в 2020-м: 2020/21 – 18 млн евро до налогов, 2021/22 – 27,7 млн, 2022/23 – 29,5 млн, 2023/24 – 40,8 млн

Стала известна зарплата в «Барселоне» после подписания нового контракта в 2020 году.

В октябре 2020 года каталонский клуб продлил контракты с Пике, Марком-Андре тер Стегеном, Клеманом Лангле и Френки де Йонгом. По условиям этих соглашений игроки откладывали получение части зарплаты, чтобы помочь клубу в период кризиса, спровоцированной пандемией коронавируса. К концу срока контракта зарплаты этих игроков должны были существенно увеличиться.

Как утверждает El Mundo, по условиям соглашения зарплата Пике по сезонам была такой: сезон-2020/21 – 18 млн евро до уплаты налогов, сезон-2021/22 – 27,7 млн евро до уплаты налогов, сезон-2022/23 – 29,5 млн евро до уплаты налогов, сезон-2023/24 – 40,8 млн евро до уплаты налогов.

Сообщалось, что Пике соглашался на снижение зарплаты после прихода на пост президента «Барселоны», но El Mundo пишет, что о согласии Жерара на отказ от части положенной по контракту суммы ничего не известно.

Ранее стало известно, что по условиям предыдущего контракта с «Барселоной» Пике был самым высокооплачиваемым защитником мира с зарплатой 28,4 млн евро в год до уплаты налогов (15 млн евро в год чистыми).

В конце октября 2020 года , занимавший пост президента «Барселоны», подал в отставку. Именно он заключил контракты с игроками на таких условиях. Как сообщалось, нынешнее руководство «Барсы» сомневается в законности контрактов тер Стегена, Пике, де Йонга и Лангле.