Лапорта о махинациях руководства Бартомеу: «В «Барсе» выявлены безосновательные и несоразмерные расходы, мы обратились в прокуратуру»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу финансовых нарушений предыдущего руководства клуба во главе с Жозепом Бартомеу.

«Мы хотели проанализировать финансовую ситуацию в клубе, чтобы понять, какие ресурсы нам доступны, и поэтому запросили экспертизу сомнительных операций.

Были выявлены безосновательные, недобросовестные и несоразмерные расходы. Это подтверждает недобросовестное ведение бюджета клуба, а также не исключает обогащение тех, кто к этому причастен.

Все собранные сведения переданы в прокуратуру. У них есть все материалы с неопровержимыми фактами.

Мы поступаем так, потому что сосьос имеют право знать, что именно привело к столь плачевному состоянию», – сказал Лапорта.

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