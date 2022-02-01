Лапорта о махинациях руководства Бартомеу: «В «Барсе» выявлены безосновательные и несоразмерные расходы, мы обратились в прокуратуру»

Президент «Барселоны» высказался по поводу финансовых нарушений предыдущего руководства клуба во главе с .

«Мы хотели проанализировать финансовую ситуацию в клубе, чтобы понять, какие ресурсы нам доступны, и поэтому запросили экспертизу сомнительных операций.

Были выявлены безосновательные, недобросовестные и несоразмерные расходы. Это подтверждает недобросовестное ведение бюджета клуба, а также не исключает обогащение тех, кто к этому причастен.

Все собранные сведения переданы в прокуратуру. У них есть все материалы с неопровержимыми фактами.

Мы поступаем так, потому что сосьос имеют право знать, что именно привело к столь плачевному состоянию», – сказал Лапорта.