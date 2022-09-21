Пике получал 15 млн евро в год в «Барсе» – больше всех защитников в мире. Клуб хотел наказать его за фильм про Гризманна, но не стал из-за давления в медиа

Стали известны подробности контракта с «Барселоной».

По данным El Mundo, испанец стал самым высокооплачиваемым центральным защитником мира в тот момент, когда подготовила отчет о том, что конфликт интересов между его профессиональной деятельностью и частным бизнесом наносит существенный вред каталонскому клубу.

Первым событием, навредившим репутации «Барсы», стал документальный фильм об , снятый компанией Kosmos, принадлежащей Пике. В его концовке форвард, тогда выступавший за , отказался от перехода в «Барселону».

В каталонском клубе обсуждали возможность вынесения наказания в адрес Пике, но отказались от этого из-за возможного «давления со стороны медиа». Кроме того, в «Барсе» учли и желание Пике отработать контракт с клубом до конца.

Зарплата Пике за пять сезонов по контракту с «Барсой», который действовал до лета 2022 года, – 142 млн евро до уплаты налогов. Таким образом, он получал 28,4 млн евро в год до уплаты налогов. Эта сумма могла возрасти за счет бонусов.

В ходе переговоров с Жозепом Бартомеу об условиях этого контракта Пике сказал, что хочет быть самым высокооплачиваемым центральным защитником мира и получать больше, чем . Об этом сообщил источник, близкий к ходу переговоров.

Заключив этот контракт с «Барселоной», Пике добился этой цели. Рамос после уплаты налогов получал 12,5 млн евро в год, а Пике – около 15 млн евро в год.