Бабаев о ЦСКА: «Надо идти от матча к матчу и не гоняться за призраками в виде «Зенита». Если терять очки, как с «Торпедо», то говорить о первом месте сложно»

Генеральный директор ЦСКА оценил выступления команды в начале сезона.

После 10-го тура армейцы набрали 20 очков и идут на 3-м месте в турнирной таблице Мир . 17 сентября потерпел поражение от со счетом 0:1.

– Как оцените результаты и игру команды по итогам прошедшей части сезона?

– Если бы не матч с «Торпедо», то считаю, хороший старт. По крайней мере, мы шли с опережением графика предыдущих сезонов на три очка. Жаль, что в последнем туре случилась эта авария. Но опять же это футбол.

– После удачного летнего старта многие надеялись, что именно вы способны дать бой «Зениту». Можно ли говорить об этом или второе место пока потолок для ЦСКА?

– Надо идти от матча к матчу и не гоняться за какими-то призраками в виде . Просто надо стараться побеждать в каждой игре.

Понятно, что если терять очки, как с «Торпедо», то говорить о первом месте достаточно сложно. Но ничего страшного глобально не произошло.

Повторюсь: можно извлечь полезный урок из этого, потому что ребята сами не понимают, как это произошло. Но точно хочется верить, что впредь подобное повторяться не должно.

Понятно, что можно выиграть и проиграть в любой игре, но уровень самоотдачи, борьбы на каждом участке поля должен быть максимальным от стартового свистка до финального, – сказал .