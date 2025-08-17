Вольтемаде не перейдет в «Баварию», сообщил глава «Штутгарта» Верле: «Тема закрыта, Ник будет играть за нас в этом сезоне»

«Бавария» не сможет купить Ника Вольтемаде этим летом.

«Ник Вольтемаде – наш футболист, и он будет играть за нас в этом сезоне. Тема закрыта.

«Бавария» об этом знает. Мы это обсудили», – сказал руководитель «Штутгарта» Александр Верле.

«Бавария» предложила за Вольтемаде более 60 млн евро – «Штутгарт» отказал и запросил 75 млн. Агент форварда заявил, что «Штутгарт» нарушает договоренность