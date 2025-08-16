«Бавария» выиграла Суперкубок Германии впервые с 2022-го. У мюнхенцев 11 побед – больше всех
«Бавария» впервые за три года выиграла Суперкубок Германии.
Команда Венсана Компани победила «Штутгарт» – 2:1.
Мюнхенцы не завоевывали этот трофей с 2022 года. В 2023-м они были разгромлены «Лейпцигом» (0:3), а в 2024-м и вовсе не участвовали в матче.
Всего у «Баварии» 11 побед – больше всех в стране. Также 7 раз она проигрывала в матчах за Суперкубок. По обоим показателям на втором месте идет «Боруссия» Дортмунд (6 побед и 6 поражений).
А что теперь делать со Станковичем?3903 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости