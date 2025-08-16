«Бавария» выиграла Суперкубок Германии впервые с 2022-го. У мюнхенцев 11 побед – больше всех

«Бавария» впервые за три года выиграла Суперкубок Германии.

Команда Венсана Компани победила «Штутгарт » – 2:1.

Мюнхенцы не завоевывали этот трофей с 2022 года. В 2023-м они были разгромлены «Лейпцигом» (0:3), а в 2024-м и вовсе не участвовали в матче.

Всего у «Баварии» 11 побед – больше всех в стране. Также 7 раз она проигрывала в матчах за Суперкубок . По обоим показателям на втором месте идет «Боруссия» Дортмунд (6 побед и 6 поражений).