Ненад Сакич: «Спартак» рассчитывал на лучшие результаты на старте. Мы переживаем негативный период. Надеюсь, будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне»

Ненад Сакич надеется, что «Спартак» наберет форму, которая была в прошлом сезоне.

– Как вы оцените старт сезона для «Спартака»?

– Однозначно, мы рассчитывали на лучшие результаты на стартовом отрезке. Но в футболе такое случается. Бывают и положительные периоды, и отрицательные.

Мы переживаем негативный период, надеюсь, он закончится как можно скорее. Сегодня команда показала хорошую игру. Надеюсь, мы будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне, – сказал ассистент главного тренера «Спартака ».