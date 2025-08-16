Ненад Сакич: «Спартак» рассчитывал на лучшие результаты на старте. Мы переживаем негативный период. Надеюсь, будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне»
Ненад Сакич надеется, что «Спартак» наберет форму, которая была в прошлом сезоне.
– Как вы оцените старт сезона для «Спартака»?
– Однозначно, мы рассчитывали на лучшие результаты на стартовом отрезке. Но в футболе такое случается. Бывают и положительные периоды, и отрицательные.
Мы переживаем негативный период, надеюсь, он закончится как можно скорее. Сегодня команда показала хорошую игру. Надеюсь, мы будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне, – сказал ассистент главного тренера «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
