  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ненад Сакич: «Спартак» рассчитывал на лучшие результаты на старте. Мы переживаем негативный период. Надеюсь, будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне»
Ненад Сакич: «Спартак» рассчитывал на лучшие результаты на старте. Мы переживаем негативный период. Надеюсь, будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне»

Ненад Сакич надеется, что «Спартак» наберет форму, которая была в прошлом сезоне.

– Как вы оцените старт сезона для «Спартака»?

– Однозначно, мы рассчитывали на лучшие результаты на стартовом отрезке. Но в футболе такое случается. Бывают и положительные периоды, и отрицательные.

Мы переживаем негативный период, надеюсь, он закончится как можно скорее. Сегодня команда показала хорошую игру. Надеюсь, мы будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне, – сказал ассистент главного тренера «Спартака».

А что теперь делать со Станковичем?3934 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoНенад Сакич
