  • Гранат об удалении Дугласа: «Ошибка лайнсмена, который не увидел сразу офсайд, привела к неочевидной желтой карточке. Матч шел бы в другом ключе, «Зенит» играл бы увереннее»
3

Гранат об удалении Дугласа: «Ошибка лайнсмена, который не увидел сразу офсайд, привела к неочевидной желтой карточке. Матч шел бы в другом ключе, «Зенит» играл бы увереннее»

Владимир Гранат не согласен с удалением Дугласа Сантоса в игре со «Спартаком».

Защитник «Зенита» наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча Мир РПЛ и получил вторую желтую карточку.

– Думаю, что ни одну из команд ничья не устроила. Обоим коллективам очень сейчас нужны победы. Счет, конечно, по игре, но думаю, что игра проходила бы в другом ключе, не будь удаления Дугласа Сантоса. В этом случае «Зенит» играл бы более уверенно, а так им приходилось играть за себя и за еще одного футболиста.

– Удаление было по делу?

– Удаление по протоколу, но вот когда мы были на учебе, судьи приходили и говорили, что есть общее правило, но каждая федерация может свой протокол менять как‑то.

Но я считаю, что это судейская ошибка лайнсмена, который не увидел сразу офсайд [у игрока «Спартака»], привела к неочевидной желтой карточке, – сказал бывший защитник красно-белых.

