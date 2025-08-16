  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о 3:1 с «Крыльями»: «Мне понравился результат, самоотдача игроков «Ахмата». В плане игры хотелось бы быть чуть‑чуть креативней»
3

Черчесов о 3:1 с «Крыльями»: «Мне понравился результат, самоотдача игроков «Ахмата». В плане игры хотелось бы быть чуть‑чуть креативней»

Станислав Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» над «Крыльями Советов».

Грозненский клуб выиграл матч 5-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1. 

– Ваши мысли по этой игре, насколько она вам понравилась?

– Мне понравился результат, самоотдача игроков. В плане игры хотелось бы нам быть чуть‑чуть креативней. Было много потерь. Желание и старание есть, но, как я сказал, мы практически не тренируемся, а только восстанавливаем ребят.

Вот сейчас у нас 4-5 дней будет, можем что‑то потренировать. А так, восстановление, теория, только фишки двигаем. Они молодцы, отработали сегодня, хорошая команда, набрали ход. Поэтому они с уверенностью приехали. Ребята свое доказали, что они хотели выиграть сегодня.

– Тем не менее, команда практически все, что создала – забила, это не может не радовать. Касинтура сказал, что в плане психологии попроще стало, поэтому удается забивать.

– Мы свою работу делаем, они впитывают, где‑то разгружаем, где‑то помогаем. Раз он так говорит, значит наши слова действуют на них. Еще раз повторяю, сложный очень матч, возможно, перелет или синтетика сыграла роль. Ну естественно, нам в каких‑то позициях поменять некого. Поэтому будем стараться, – сказал главный тренер «Ахмата». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoАхмат
logoКрылья Советов
logoЭгаш Касинтура
logoМатч ТВ
