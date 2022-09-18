Гендиректор «Зенита» о борьбе за чемпионство: «Игроки подвержены влиянию СМИ. На «Торпедо» поставили крест, а они победили ЦСКА»

Гендиректор «Зенита» высказался об интриге в Мир .

«Говорить о потере интриги в чемпионской гонке можно будет тогда, когда никто не сможет догнать лидера. Надеюсь, им будет .

На примере игры «Торпедо» – мы видим, как все предрекали армейцам безоговорочную победу и то, чем это закончилось. Не надо забывать, что игроки не только читают то, что пишут СМИ, но подвержены их влиянию.

Не хочу преувеличивать, но то, что происходило вокруг матча – ЦСКА, сыграло плохую службу армейцам и хорошую – торпедовцам. На них поставили крест, а они вышли, сразились и одержали победу», – сказал .