Андрей Мостовой о матчах в Москве: «Не как орешки щелкаем. Как орешки по 5:0 было бы. Это на Питер оставим, надеюсь»

хочет, чтобы дома выигрывал у клубов из Москвы со счетом 5:0.

– Я бы не сказал, что это легкая победа. В конце только забили второй. Концовка неприятная была. Но победили, отрываемся, думаю, заслуженно идем на первом месте.

– Вам удаются матчи в Москве – получается, уже как орешки соперников щелкаете?

– Не как орешки. Как орешки – это по 5:0 было бы. Это на Питер оставим, надеюсь.

У нас всегда особый настрой на московские клубы, их всегда приятно обыгрывать, – сказал полузащитник «Зенита», ставший автором победного гола в матче 10-го тура Мир с (2:0).