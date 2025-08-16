  • Спортс
  Гладилин о «Спартаке»: «Шансы на чемпионство не потеряны – нужно выдать серию в 5-6 игр. У команды огромный потенциал, два состава, по сути. Игра с «Зенитом» понравилась»
12

Гладилин о «Спартаке»: «Шансы на чемпионство не потеряны – нужно выдать серию в 5-6 игр. У команды огромный потенциал, два состава, по сути. Игра с «Зенитом» понравилась»

Валерий Гладилин считает, что шансы «Спартака» на чемпионство не потеряны.

В субботу красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ

Повлияло ли судейство на исход игры?

– Что касается судейства, то никакой предвзятости у судьи нет. Сидят проверяющие, камеры везде стоят. Обсуждать судейские моменты сейчас уже некрасиво. Счет в матче закономерный, претензий к арбитру нет.

Игра «Спартака» мне понравилась, особенно в первом тайме. «Спартак» старался играть на победу. «Зенит» – лидер нашего футбола. Несмотря на это, моментов было много, и «Спартак» мог выиграть этот матч. Но в обороне есть проблемы: команда пропускает по три-четыре мяча, а это много.

Будет ли меньше критики в адрес Станковича? Дадут ли тренеру «Спартака» спокойно работать?

– А что это очко дало? Одиннадцатое место? Нужно побеждать, и все встанет на свои места. У команды огромный потенциал, два состава, по сути. Станковичу нужно определиться со стартовым составом. Вот сегодня был костяк – его и надо держать. Он показал, что команда этим составом играла и добивалась результата. За эталон же нужно взять шесть ярких побед конца прошлого года, найти этот вариант и восстановить ту игру.

Тех игроков, что купили за год, нужно вписывать в состав постепенно, но пока этого нет. Решить это – и проблем у «Спартака» не будет. В «Зените» тоже есть большие проблемы. В целом, все лидеры теряют очки. Шансы не потеряны даже в борьбе за чемпионство – просто нужно выдать серию в пять-шесть игр, – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

А что теперь делать со Станковичем?4603 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Валерий Гладилин
logoЗенит
logoДеян Станкович
