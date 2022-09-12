Депутат Терюшков: «Договариваться с Боснией – странное решение, у нас есть Сербия. Все федерации из УЕФА занимаются русофобией»

Роман Терюшков высказался о товарищеском матче между сборными России и Боснии.

9 сентября стало известно, что Россия и Босния и Герцеговина 19 ноября проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Против игры выступили в числе прочих ведущие футболисты боснийской сборной, члены футбольного Союза и местные политики.

«Для меня вообще было странным решением договариваться с Боснией и Герцеговиной. У нас есть , которая соблюдает некий нейтралитет.

Мы понимаем, что все федерации футбола, входящие в структуру , занимаются русофобией. На месте наших чиновников я обратил бы свой взгляд на Восток.

Идти в Европу, договариваться, платить деньги за товарищеский матч – это не совсем корректно в данной ситуации», – сказал депутат Госдумы.

«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка