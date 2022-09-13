Депутат Свищев: «На Боснию идет давление со всех сторон. Но нет механизма, чтобы наказать сборную за товарищеский матч»

высказался о товарищеском матче сборных России и Боснии.

9 сентября стало известно, что Россия и Босния и Герцеговина 19 ноября проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Против игры выступили в числе прочих ведущие футболисты боснийской сборной, члены футбольного Союза и местные политики.

«Пока нет такого механизма, чтобы наказать сборную за участие в товарищеском матче. Пока это не прописано – что не запрещено, то разрешено.

Ругать боснийцев, конечно, будут, но механизма по отстранению на сегодняшний день не существует. Они ничего не нарушают. Считаю, что никаких санкций для Боснии и Герцеговины за участие в товарищеском матче не будет.

На Боснию идет давление со всех сторон. Надеюсь, они смогут выдержать такой накал страстей, и матч состоится. Но давление беспрецедентное.

Вопрос не только в футболе: в других видах спорта спортсмены также дают согласие, а потом попадают под пресс и отказываются по тем или иным причинам», – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка