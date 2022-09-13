Тренер «Ариса» о Кокорине: «Думаю, к нему из сборной еще вернутся. Чувствую его заряд, он хочет все доказать в первую очередь себе»

Главный тренер «Ариса» считает, что в сборной России рассмотрят вариант с возвращением .

31-летний нападающий в летнее трансферное окно перешел в кипрскую команду на правах аренды из «Фиорентины». В составе Кокорин провел 2 матча и отличился одной результативной передачей.

– Саша пока набирает форму. Но уже выглядит лучше, чем сразу после приезда. Чувствуется, что он акклиматизировался, команда его хорошо приняла. По тому, как он радовался победе над АПОЭЛ, как он переживал, видно, что он заряжен и имеет огромное желание играть. А эта победа была для нас очень значима.

– Вы изначально планировали выпустить его на такой матч?

– Конечно, хочется, чтобы он как можно быстрее набрал лучшие кондиции. Поэтому понятно, что я рассчитывал, что он выйдет на тот матч. Он имеет огромный опыт игры в важных встречах, поэтому нам нужен был его опыт в таком поединке. Он хорошо вышел на поле, я остался доволен его игрой.

– У вас впереди не самый серьезный соперник. Есть шанс, что Александр сыграет побольше времени?

– Не скажу, что это не самый серьезный соперник. Все умеют играть, обороняться, переключаться, напрягать. Плюс мотивация против нас будет большая. Так что на эту игру ничего особо менять не буду.

– Значит, он выйдет во втором тайме?

– Да, также рассчитываю, что он выйдет и поможет команде. Дальше будет перерыв на сборные. У нас в эту паузу запланирована хорошая работа, он сыграет в паре матчей. Думаю, затем будет в еще лучшей форме. Дай бог, чтобы смог выходить в стартовом составе.

– С вами из штаба сборной России пока никто не общался? Не следят за Кокориным?

– Пока не знаю. Ко мне никто не обращался. Думаю, еще рано. Но я чувствую его заряд. Он хочет все доказать в первую очередь себе. Так что, думаю, к нему из сборной еще вернутся, – сказал .