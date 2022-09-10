Кевин Кураньи: «Если Кокорин начнет забивать за «Арис», сможет заиграть в топ-лиге. Неудачный период в Италии не говорит о качестве футбола в России»

верит, что сможет заиграть в топ-лиге.

«Если Кокорин продолжит хорошо играть, наберет физические кондиции, свою силу, начнет забивать голы, он точно будет играть еще много лет и сможет заиграть в топ-лиге.

Для Кокорина было непросто влиться и адаптироваться в «Фиорентине». Там совершенно другой менталитет. Иногда ты совершаешь поступки, которые не очень полезны для тебя.

Переход в «Арис» – хороший шанс для Александра. В он сможет играть, наслаждаться футболом, забивать голы. Это самое важное. Но неудачный период Кокорина в Италии не говорит о качестве футбола в России», – сказал бывший нападающий «Динамо».

Название клуба Кокорина отсылает к мифам Древней Греции. Кем был Арес и почему его не любили другие боги?