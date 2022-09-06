Черчесов о Кокорине в «Арисе»: «Искренне желаю перезапустить карьеру на Кипре и перейти в более сильную лигу»

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Станислав Черчесов пожелал удачи Александру Кокорину

31-летний нападающий перешел из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды. 

«Я вообще стараюсь по мере возможностей не упускать из виду играющих за границей ребят, с которым работал.

Например, рад за Кокорина, отдавшего голевой пас в своем первом же матче в составе «Ариса».

Искренне желаю Саше перезапустить на Кипре свою карьеру и затем перейти в более сильную лигу», – сказал бывший главный тренер сборной России, ныне возглавляющий «Ференцварош»

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