Черчесов о Кокорине в «Арисе»: «Искренне желаю перезапустить карьеру на Кипре и перейти в более сильную лигу»

Станислав Черчесов пожелал удачи Александру Кокорину.
31-летний нападающий перешел из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды.
«Я вообще стараюсь по мере возможностей не упускать из виду играющих за границей ребят, с которым работал.
Например, рад за Кокорина, отдавшего голевой пас в своем первом же матче в составе «Ариса».
Искренне желаю Саше перезапустить на Кипре свою карьеру и затем перейти в более сильную лигу», – сказал бывший главный тренер сборной России, ныне возглавляющий «Ференцварош».