«99-й номер Кокорина популярен. Запускаем продажу футболок, будут международная доставка и серия с автографом». Директор «Ариса» об Александре

Директор по маркетингу «Ариса» прокомментировал эффект от перехода Александра Кокорина.

«Мы рады успешному дебюту Александра в матче с «Олимпиакосом». Надеемся, что он быстро адаптируется в команде и заметно ее усилит. Поздравили Александра после матча, у всех отличное настроение.

Как отреагировали болельщики? Самым активным образом. У нас именитый новичок, неудивительно, что мы наблюдаем рост аудитории. В русскоязычном комьюнити рост стремительный.

Как известно, на стадионах Кипра действует Fan ID, и за последние пару дней мы получили множество новых запросов на помощь в его оформлении и на приобретение сезонных абонементов. Очевидно, что на наших матчах в Лимасоле болельщиков станет больше.

Пользуется популярностью 99-й номер Кокорина. Было несколько вариантов на выбор, Саше понравился 99-й. Запускается продажа именных футболок, которые будут доступны через международную доставку. Будет серия и с автографом Александра», – сказал Алексей Дозорцев.