«Челси» предложил Кампушу зарплату 8 млн евро в год и бюджет 300 млн евро на 2 ближайших трансферных окна

Совладелец хочет пригласить в клуб .

Ранее сообщалось, что общался с 58-летним менеджером о приглашении на должность спортивного директора. По информации Le Parisien, Боэли предложил Кампушу покинуть и заняться поиском игроков для лондонского клуба уже в ближайшее время.

Зарплата португальского специалиста в случае его перехода в «Челси» составит 8 миллионов евро в год. Клуб готов потратить на улучшение состава 300 миллионов евро за два трансферных окна – зимой и летом 2023 года.

Также утверждается, что английский бизнесмен и владелец «Ниццы» Джим Рэтклифф, заинтересованный в покупке , хочет пригласить Кампуша в клуб, если сможет выкупить его у семьи Глейзеров.

В контракте Кампуша нет пунктов, которые могут препятствовать его уходу в «Челси». Есть только одно условие: португалец не может сотрудничать более чем с тремя клубами. Сейчас он занимает должности советника по футбольным вопросам в «ПСЖ» и стратегического советника в «Сельте».

Если менеджер покинет «ПСЖ» и перейдет на постоянную работу в другом клубе, парижане получат компенсацию.