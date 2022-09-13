«Челси» предложил Кампушу зарплату 8 млн евро в год и бюджет 300 млн евро на 2 ближайших трансферных окна

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Луиш Кампуш Тодд Боэли Футбол

Совладелец «Челси» хочет пригласить в клуб Луиша Кампуша.

Ранее сообщалось, что Тодд Боэли общался с 58-летним менеджером о приглашении на должность спортивного директора. По информации Le Parisien, Боэли предложил Кампушу покинуть «ПСЖ» и заняться поиском игроков для лондонского клуба уже в ближайшее время.

Зарплата португальского специалиста в случае его перехода в «Челси» составит 8 миллионов евро в год. Клуб готов потратить на улучшение состава 300 миллионов евро за два трансферных окна – зимой и летом 2023 года.

Также утверждается, что английский бизнесмен и владелец «Ниццы» Джим Рэтклифф, заинтересованный в покупке «Манчестер Юнайтед», хочет пригласить Кампуша в клуб, если сможет выкупить его у семьи Глейзеров. 

В контракте Кампуша нет пунктов, которые могут препятствовать его уходу в «Челси». Есть только одно условие: португалец не может сотрудничать более чем с тремя клубами. Сейчас он занимает должности советника по футбольным вопросам в «ПСЖ» и стратегического советника в «Сельте». 

Если менеджер покинет «ПСЖ» и перейдет на постоянную работу в другом клубе, парижане получат компенсацию. 

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