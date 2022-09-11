«Челси» хочет пригласить Кампуша из «ПСЖ» на пост спортдиректора. Клуб намерен сильно потратиться в январе

хочет пригласить из на пост спортивного директора.

По данным The Times, совладелец лондонского клуба уже общался с 58-летним менеджером.

Новых владельцев «Челси» не устраивают выступления и структура нынешнего состава команды. По ходу зимнего трансферного окна клуб намерен вновь потратить значительную сумму на новичков.

Минувшим летом «Челси» купил игроков на 261 млн фунтов, заняв первое место по тратам среди всех клубов Европы.

Грэм Поттер в ходе переговоров о назначении в лондонский клуб подчеркнул, как важно назначить спортивного директора.

Кампуш в июне занял в «ПСЖ» пост советника по спортивным вопросам. До этого он работал в «Монако» и «Лилле».