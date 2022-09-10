Неймар, Винисиус, Антони, Рафинья, Фред, Алиссон – в составе Бразилии на матчи с Ганой и Тунисом. Жезус и Мартинелли – вне списка

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Стал известен состав сборной Бразилии на товарищеские матчи против Ганы и Туниса.

Главный тренер «селесао» Тите вызвал в команду 26 игроков.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Данило, Алекс Сандро, Бремер (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Тиаго Силва («Челси»), Рожер Ибанес («Рома»).

Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Эвертон Рибейро («Фламенго»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Винисиус, Родриго (оба - «Реал» Мадрид), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Рафинья («Барселона»), Матеус Кунья («Атлетико»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Педро («Фламенго»), Антони («Манчестер Юнайтед»).

Отметим, что в список не попали такие игроки, как Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли из «Арсенала», Филиппе Коутиньо из «Астон Виллы» и Дани Алвес из «Пумас».

Бразильцы проведут оба матча во Франции: 23 сентября против Ганы и 27 сентября против Туниса.

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