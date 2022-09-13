Газизов о присвоении выделенных «Уфе» денег: «Бред сивой кобылы, абсолютно заказные обвинения в мой адрес»

высказался о судебном иске к «Уфе».

Напомним, на сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан появилась информация о том, что акционерное общество «Региональный фонд» подало в суд на «Уфу» с целью взыскания 105 миллионов 609 тысяч рублей.

Источник Mash Batash сообщил, что чиновники подозревают генерального директора клуба в присвоении денег. «Год назад у нас были проблемы с финансированием, как известно, они и не заканчивались. Было решено совместно с руководством республики, что мы обратимся в «Региональный фонд», возьмем в долг.

Прошел год, вернуть средства не удалось, поэтому они действуют в рамках закона. Мы готовы погасить задолженность и проценты. Будем думать, как решить эту проблему, и найдем возможность.

СМИ пишут, что я забрал эти деньги себе? Это бред сивой кобылы. Абсолютно заказные обвинения в мой адрес, и я даже знаю, кто их автор. Честно говоря, даже комментировать такие предположения не хочу», – сказал Газизов.