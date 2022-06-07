Шамиль Газизов: «Футбол будет отходить от госфинансирования и обеспечивать себя сам. Готовимся выживать в тяжелейших условиях и достигать больших результатов»

высказался о государственном финансировании футбола в России.

«Футбол сейчас получил очень серьезный удар в спортивном принципе. Основополагающим в мировом футболе всегда было то, что футболист, принадлежащий тебе, никуда не мог уйти бесплатно. На наш футбол наложили жесточайшие санкции, то, что игрок может уйти бесплатно – нонсенс, это удар. Футбол надо поддерживать.

Все время мы готовились, что футбол со временем будет отходить от госфинансирования. Футбол как продукт через год, два, пять, десять будет обеспечивать себя сам.

Мы шли по пути, который видели и видим до сих пор. Чтобы потом не приходить к дядям и просить денег на покупку игрока. Мы готовим себя, чтобы выживать в тяжелейших условиях и достигать больших результатов», – сказал генеральный директор «Уфы».